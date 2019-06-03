"Победить его в самой России": британский полковник объяснил, как Украина может одолеть Путина

Эксперт уверен, что ключ победы над Путиным – в самой России.

Украине необходимо найти способ борьбы против президента РФ Владимира Путина в самой России. Только таким образом можно решить вопрос с Крымом и Донбассом.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего, британский полковник Глен Грант.

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"Донбасс, Азов и Мариуполь – это симптомы проблем. Мы должны бороться с самой проблемой, а не с симптомами. Проблема – это Россия сама по себе и российское общество. И пока мы не найдем новый способ настроить российское общество против Путина в самой России, мы будем идти тем же путем годами, пока Путин не умрет от старости. Надо абсолютно новый подход к взаимодействию с Россией. Нам надо прекратить разговаривать с Россией на разных языках. Они думают о том, что их величие – это величие Советского Союза после Второй мировой войны. У нас другая история. Много россиян есть в интернете, за рубежом. Можно привлекать тех, что в Израиле, США, на Кипре. Но стратегии привлечения российской диаспоры сейчас нет. А они присылают большую часть денег в Россию – у каждого из них есть бабушка. Так же надо сделать и с жителями Донбасса – убедить их, что они украинцы – не россияне. Что Россия – это страна прошлого, не будущего. Министерство обороны не может справиться с Россией – это борьба с симптомом, а не причиной", - уверен он.

По его словам, у Украины нет других вариантов.

"У вас нет альтернативы – или вы идете с Россией лоб в лоб, используя все возможные средства, или вы проиграете, а Россия продолжает свои преступления, проходит из Азова в Черное море и захватывает территории кусок за куском", - добавляет эксперт.

Такая линия поведения продиктована еще и тем, что Путин на данный момент не готов отказаться от своих требований.

"Пока Путин не показывает никаких признаков, что откажется от любых своих требований. Пленные до сих пор в тюрьмах, россияне преследуют татар в Крыму. И нет знаков с российской стороны вообще, пока новый украинский президент не пойдет на компромисс. Но это трудный и важный вопрос, потому что я не думаю, что страна согласна на компромисс. Можно было бы сказать: "Мы признаем, что Крым ваш, только оставьте Донбасс". И Путин может провозгласить победу. Пока он пользуется поддержкой в России, никто ничего не сможет сделать. Никакая жестокая политика не гарантирует никаких изменений, потому что президент не имеет никакого инструмента, как и армия оружия, чтобы решить этот вопрос. Решением было бы усиление вооруженных сил. Чтобы Путин потерял контроль над Азовским морем, а Украина захватила Керченский мост, тогда он подумал бы, что делать. То же самое и на Донбассе – если бы он увидел, что войска разбегаются и не способны воевать", - говорит Грант.