Дипломат рассказал о нежелании Путина встречаться с Зеленским во Франции

По словам дипломата, приезд завтра в Киев глав МИД Франции и Германии оставляет шансы на то, что встреча в Нормандии все же состоится.

Президент России Владимир Путин не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 июня во Франции в рамках "нормандского формата". Российская сторона считает, что предмета для переговоров пока нет.

Об этом рассказал украинский дипломат Василий Филипчук, комментируя визит в Киев министров иностранных дел Германии и Франции, запланированный на 30 мая, передает «Обозреватель».

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Дипломат напомнил, что президент Петр Порошенко анонсировал в июне встречу "нормандской четверки", где подведут итоги пяти лет переговоров.

"Многочисленные источники подтверждали, что такая встреча действительно планировалась, но после выборов в Украине и победы Владимира Зеленского было несколько довольно противоречивых сигналов, будет встреча или нет, приглашают ли Зеленского. Насколько я понимаю, встреча отложилась, поскольку с российской стороны было четко заявлено, что на данный момент "без четкого объяснения украинской стороной позиций относительно мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей"... нет предмета для встречи", – пояснил он.

Как подчеркнул Филипчук, отказ от встречи – вызов для Украины, а также для Германии и Франции, которые являются гарантами мирного урегулирования.

"Цель министров иностранных дел Франции и Германии, которые планируют прибыть 30 мая, заключается в том, чтобы выяснить, какие же планы у украинского руководства относительно мирного урегулирования, какие идеи, какая переговорная команда. На все эти вопросы ответов пока нет. Цель встречи – понять, есть шанс провести встречу 6 июня или нет... Обязательства, зафиксированные в Минске, в дальнейшем остаются обязательствами Украины, и услышать от Зеленского, что он намерен в этом отношении делать и собирается ли делать вообще – основная задача", – заявил он.

При этом, по словам дипломата, приезд в Киев глав МИД Франции и Германии оставляет шансы на то, что встреча в Нормандии состоится.

Также Филипчук напомнил, что в Нормандии 6 июня планирует прибыть американский президент Дональд Трамп.

"Если бы удалось провести встречу в формате Трамп-Путин-Зеленский, это бы открыло новый интересный этап в урегулировании. Даже привлечь американского президента к "нормандскому формату" было бы уже огромным успехом. Но пока что это только надежды, конкретики мы не видим", – резюмировал он.