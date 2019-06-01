Зеленский ввел в структуру АП своих помощников и представителей

Ранее в структуру Администрации президента входили только советник и пресс-секретарь президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей.

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Об этом говорится в указе президента №347/2019 от 31 мая "О внесении изменений в указы президента Украины от 2 апреля 2010 года №504 и от 14 июля 2014 года №592", размещенном на сайте главы государства.

Так, указом, в частности, устанавливается, что в состав Администрации входят первый помощник, помощники президента Украины; советник президента Украины - представитель президента Украины в Верховной Раде Украины; советники президента Украины; пресс-секретарь президента Украины; представители президента Украины.

Ранее в этом положении не шла речь о помощниках и представителях, а также о представителе президента в парламенте.

Устанавливается, что первый помощник, помощники президента, советник президента - представитель президента в ВР и представители президента также назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом.

Также устанавливается, что должности первого помощника, помощников президента, советника президента - представителя президента в Верховной Раде, представителей президента вводятся в структуру Администрации президента.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.