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В АП допускают возможность телефонного разговора Зеленского с Путиным

20:57, 30 мая 2019
Политика
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В АП заявили, что существуют много планов насчет телефонных разговоров / фото УНИАН

В Администрации президента Украины допускают возможность проведения двустороннего телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко сообщил журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность проведения двустороннего телефонного разговора Зеленского с Путиным.

"У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая возможно с Путиным, особенно когда это касается, например, важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.

Также Пристайко напомнил, что "предыдущий президент не говорил с президентом Путиным, как вы помните".

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Теги: #Владимир Путин#Владимир Зеленский