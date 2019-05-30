В АП допускают возможность телефонного разговора Зеленского с Путиным

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко отметил, что в администрации планируют много телефонных разговоров Владимира Зеленского с лидерами других государств.

В Администрации президента Украины допускают возможность проведения двустороннего телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко сообщил журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность проведения двустороннего телефонного разговора Зеленского с Путиным.

"У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая возможно с Путиным, особенно когда это касается, например, важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.

Также Пристайко напомнил, что "предыдущий президент не говорил с президентом Путиным, как вы помните".