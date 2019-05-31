"Кастрированная" версия: Ляшко утверждает, что стенограмма встречи Зеленского с главами фракций неполная

Об изменениях и искажениях текста в стенограмме заявил и спикер парламента Андрей Парубий.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о том, что в опубликованной на сайте президента Украины версии стенограммы консультации Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады якобы не хватает некоторых фрагментов.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

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«Президент обнародовал "кастрированную" стенограмму консультаций. На ней, например, не видно, как во время переговоров с лидерами фракций господин Богдан постоянно дергал Зеленского то за брюки, то за рубашку, чтобы тот не сказал никакой глупости», - написал депутат.

«Также я четко помню, что на этих переговорах предупредил Зеленского - если он будет нарушать законы и Конституцию, его будут догонять, как Пиночета, всю жизнь. Этого также нет в обнародованном тексте», - добавил он.

В связи с этим Ляшко требует от Зеленского обнародовать не цензурованный текст, а полное видео этой встречи.

Об изменениях и искажениях текста в стенограмме заявил и спикер парламента Андрей Парубий.

"Но даже с теми изменениями, каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно – никакой договоренности про закрытые списки на совещании не было достигнуто. Никакой!" – приводит ZIK цитату главы Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, на сайте президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая. В сообщении пресс-службы президента пояснили, что опубликовали стенограмму "в связи с многочисленными запросами".