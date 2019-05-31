Зеленский не имел никаких коммуникаций с РФ - Данилюк

По словам секретаря СНБО, прежде чем начать диалог с Россией, должна быть сформирована переговорная позиция.

Президент Украины Владимир Зеленский не ведет никаких коммуникаций с Москвой.

Об этом заявил в эфире "Право на власть" на "1+1" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

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"Вопрос взаимоотношений с Россией не простое. Звучало много призывов, но война продолжается. Все публичные призывы мы воспринимаем лишь как информацию", - сказал он.

По его словам, все шаги к диалогу с Россией будут делать в Нормандском формате. "Это означает, что это не только Украина-Россия, но и Франция и Германия. Они являются определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон", - сказал Данилюк.

По словам секретаря СНБО, прежде чем начать диалог с Россией, должна быть сформирована переговорная позиция. "Дальше она будет обсуждаться в Нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться. На этом формате завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией. Именно такого формата мы будем придерживаться", - констатировал Александр Данилюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Данилюк рассказал, чему будет посвящено заседание СНБО.