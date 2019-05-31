Данилюк рассказал, чему будет посвящено заседание СНБО

Секретарь СНБО подчеркнул, что на заседании в первую очередь будут рассматривать вопрос отсрочки или введения в силу нового закона об электроэнергетике.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны планируют обсудить широкий круг проблем энергетической отрасли, в том числе внедрение новой модели рынка электроэнергии, проблемы угольной, газовой и ядерной отраслей. Читайте такжеДанилюк намерен превратить СНБО в площадку для принятия стратегических решений

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. «Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится завтра, будет посвящено проблемам энергетики. Это не узкая, а достаточно широкая тема… Неправильно было бы наполнять СНБО такими вопросами, которые возникают каждый день», - сказал он в эфире ТСН.

По словам Данилюка, СНБО должен фокусироваться не на точечных вопросах, а на решениях, которые разрешают системно решать проблемы, которые существуют в энергетической сфере Украины.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на заседании в первую очередь будут рассматривать вопрос отсрочки или введения в силу нового закона об электроэнергетике. Накануне Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации Объединенной энергетической системы из-за неготовности отрасли к введению новой модели рынка электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, что президент Владимир Зеленский созвал СНБО после посещения шахты Лесная во Львовской области, где в результате аварии погибли два горняка. Решение было аргументировано проблемами в угольной отрасли.