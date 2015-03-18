Читатели УНИАН ожидают волны гонений на российскую оппозицию после убийства Немцова

По результатам опроса, 36,5% считают, что вскоре начнется волна гонений на антикремлевскую оппозицию.

Почти 30% опрошенных допускают, что время от времени оппозиционеры-беглецы все же будут возвращаться для участия в акциях.

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По мнению 21,8% пользователей, убийство Немцова никак не повлияет на оппозицию, а 12.3% респондентов считают, что после смерти Немцова к оппозиции не будут применяться карательные меры.

Всего в опросе приняли участие 1368 пользователей.