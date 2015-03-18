Читатели УНИАН ожидают волны гонений на российскую оппозицию после убийства Немцова
14:55, 18 марта 2015Политика
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Большинство пользователей в группе УНИАН ВКонтакте считают, что после убийства Немцова ведущие оппозиционеры будут вынуждены бежать из России.
REUTERS
По результатам опроса, 36,5% считают, что вскоре начнется волна гонений на антикремлевскую оппозицию.
Почти 30% опрошенных допускают, что время от времени оппозиционеры-беглецы все же будут возвращаться для участия в акциях.
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По мнению 21,8% пользователей, убийство Немцова никак не повлияет на оппозицию, а 12.3% респондентов считают, что после смерти Немцова к оппозиции не будут применяться карательные меры.
Всего в опросе приняли участие 1368 пользователей.
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