Доклад Немцова об Украине "Путин. Война" хотят опубликовать уже к середине апреля

Российский оппозиционер Илья Яшин пообещал к середине апреля опубликовать доклад про Украину "Путин. Война", подготовленный Борисом Немцовым.

Об этом Яшин написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на обыски в квартире и офисе Немцова, в результате которых следователи изъяли его компьютеры и документы, нам удалось восстановить значительную часть материалов. Какие-то документы оставались в партийном штабе, куда следователи не добрались, часть материалов хранилась у помощников Бориса. В общем, основа доклада у нас на руках", - говорится в сообщении.

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Оппозиционер подчеркнул, что к делу подключились компетентные эксперты, включая людей с опытом работы в правительстве и журналистов, известных благодаря резонансным расследованиям.

"Мы наметили несколько поездок с целью сбора дополнительных материалов для доклада. Опять же — не буду раскрывать все детали, но это те командировки, которые планировал Немцов", - заявил Яшин.

Он выразил надежду, что работа будет окончена через месяц и к середине апреля доклад «Путин. Война» будет опубликован.

"Ставим перед собой задачу подготовить такой доклад, чтобы даже убежденный сторонник Путина, прочитав его, понял: на территории Украины гибнут российские солдаты, и эту братоубийственную войну необходимо остановить", - резюмировал оппозиционер.