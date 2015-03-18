Лавров пожаловался главам МИД Германии и Франции на Киев и его решение по Донбассу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции в Москве со своим габонским коллегой Эммануэлем Иссозе Нгонде.

«Я не знаю, как теперь пойдет политический процесс. Я вчера обратился со специальными посланиями к своим коллегам в Германии и Франции Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Лорану Фабиусу, привлек их внимание к вопиющему нарушению уже первых шагов политической части Минского пакета и призвал их принять трехсторонний демарш перед нашими украинскими коллегами с тем, чтобы все таки побудить их к тому, чтобы выполнять то, под чем они подписались», - заявил Лавров.

«Я с сожалением вынужден откомментировать эту ситуацию, потому что мне казалось, что 12 февраля в Минске недвусмысленно были определены те шаги, которые предстоит осуществить. Документ под названием «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» был подписан всеми участниками контактной группы, включая и полномочных представителей Киева, Луганска, Донецка, и представителей России и ОБСЕ», - сказал Лавров.

По его словам, этим документом предусмотрено сразу после отвода вооружений начало диалога относительно модальностей проведения выборов в оккупированных районах Донбасса, однако власти Украины «даже не пыталась наладить такой диалог».

Лавров отметил, что на 30-й день подписания Минского документа должно быть принято постановление Верховной Рады, которое определит конкретные населённые пункты, на которые будет распространяться закон о местном самоуправлении.

По его мнению, вместо этого ВР по предложению президента Украины Петра Порошенко приняла решения, которые, «по сути, переписывают договорённости, а, говоря проще, грубо их нарушают, поскольку обуславливают введение закона об особом статусе необходимостью освобождения этих территорий, которые они назвали оккупированными, а также замену избранных лиц на кого-то еще».

Как считает Лавров, из решений ВР следует, что «только когда руководить этими территориями будут люди, приемлемые для Киева, только тогда закон вступит в силу».

«Это попытка поставить с ног на голову все, о чем договаривались. В том-то и заключался компромисс, который позволял укреплять доверие – чтобы ввести сейчас особый статус на территории, где люди проголосовали за своих руководителей», - сказал он.

Лавров считает, что Украину никто не заставлял официально признать результаты выборов, организованных пророссийскими боевиками, но «с уважением отнестись к этим процессам и выполнить, о чем договаривались, я думаю, что это минимум, что должна была сделать украинская власть».

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Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменения в ст.10 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2378). За это решение проголосовали 265 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.

За закон не голосовали фракции "Оппозиционного блока", "Батькивщины" и Радикальной партии.

Этим законом статья 10 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" дополняется пунктами 4 и 5.

Ими устанавливается, что статьи 2 - 9 этого закона действуют со дня обретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, избранными на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины, с соблюдением принципов общих, равных, свободных и прозрачных выборов, а также публичности и открытости избирательного процесса как основных принципов избирательного права, установленных Конституцией Украины и международными договорами Украины, которые закрепляют общепризнанные международные стандарты обеспечения прав человека и являются частью национального законодательства Украины, в том числе с обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ по проведению демократических выборов, с обеспечением:

- участия в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в том числе от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей;

- безопасных условий деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе; вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины;

- недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований;

- соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

- свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и возобновления с этой целью украинского теле- и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей;

- соблюдения гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

- прозрачного подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов.

Предусмотренный настоящим законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые избраны на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины.