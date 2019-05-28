Данилюк намерен превратить СНБО в площадку для принятия стратегических решений

По его словам, сейчас перед СНБО стоит не только задача национальной безопасности, но и вопросы энергетики и финансовой стабильности.

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк намерен превратить СНБО в площадку по принятию стратегических для государства решений.

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«Моя цель - превратить СНБО в стратегическую площадку по принятию важных решений для государства. Сейчас их накопилось достаточно много», - сказал Данилюк, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас перед СНБО стоит не только задача национальной безопасности, но и вопросы энергетики и финансовой стабильности.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).