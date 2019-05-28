Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
16:24, 28 мая 2019Политика
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Данилюк возглавил СНБО.
Александр Данилюк \ REUTERS
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Об этом говорится на сайте президента.
"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.
Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан сообщил, что кандидатуру Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО.
Экс-министр финансов Александр Данилюк во время президентской кампании был советником победителя выборов Владимира Зеленского.
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