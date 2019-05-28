"К этому гражданину вопросов нет": пограничники пустят Саакашвили в Украину

Экс-президент Грузии собирается вернуться в Украину уже в завтра, 29 мая.

У Государственной пограничной службы нет оснований не пропустить в Украину бывшего лидера Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которому Владимир Зеленский сегодня вернул украинское гражданство.

Об этом в комментарии ТСН.uа сказал представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба действует исключительно в рамках законодательства, как известно, есть указ президента в отношении данного гражданина (Михеила Саакашвили – УНИАН), поэтому граждане Украины не могут быть ограничены во въезде на территорию Украины", - сказал он.

На уточняющий вопрос, пропустят ли работники пограничной службы Саакашвили в Украину, когда он прибудет, Демченко ответил: "Есть указ президента, поэтому у пограничников вопросов к данному гражданину нет".

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Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положения о потере Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

Напомним, 26 июля 2017 года на сайте Государственной миграционной службы Украины появились информация, из которой можно было сделать вывод о том, что Порошенко издал указ о лишении гражданства Украины Саакашвили. В сообщении говорилось, что от грузинской стороны материалы по Саакашвили проработаны ГТС Украины и рассмотрены Комиссией по вопросам гражданства при президенте Украины. "По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства", - отметили в ведомстве. В то же время в сообщении прямо не было указано о лишении Саакашвили гражданства Украины.

27 июля 2017 года в Администрации президента Украины подтвердили, что Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили, и отметили, что в соответствии с законодательством о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ. в соответствии с законодательством о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - говорилось в сообщении АПУ.