"Слава Украине!": Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращенное гражданство

Действующий президент сегодня исключил из указа Порошенко положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за восстановление его украинского гражданства.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", – написал Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положение о потере Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лица (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. 12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. В отношении его существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.