У Зеленского назвали причины, почему хотят переехать из Банковой

Заместитель главы АП сказал, что команда Зеленского прорабатывает два варианта переезда уже в этом году.

Команда президента Владимира Зеленского все еще планирует переезд из Администрации президента на Банковой из-за дизайна и технических проблем.

Сейчас они делают все, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности, сказал заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью "Новое время".

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По его словам, в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности". В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

"Работать в здании на Банковой команде президента очень трудно. Здание Администрации президента похоже на смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанном и бюджетном", – заявил Костюк.

"Когда мы провели здесь четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда", — отметил Костюк.

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко сказал, что команда Зеленского прорабатывает два варианта переезда уже в этом году.

На следующий день после инаугурации Владимира Зеленского, 22 мая, в Киеве открыли для свободного прохода людей улицу Банковую, на которой расположена Администрация Президента Украины. Также убрали границы нацгвардейцев, которые охраняли улицу.

Проход Банковой закрыли еще при президенте-беглеце Викторе Януковиче во время Евромайдана. Она была закрыта для обычных граждан и все 5 лет правления Петра Порошенко.