В Киеве улица Банковая открыта для свободного прохода граждан

Ворота, которые были ранее закрыты для свободного прохода со стороны улиц Лютеранской и Институтской, со вчерашнего дня открыты.

В Киеве улица Банковая, где находится Администрация президента Украины, открыта для прохода граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, на ул. Банковой остались посты, которые были при президенте Петре Порошенко, но на них никто не проверяет документы. Ворота, которые были ранее закрыты для свободного прохода со стороны улиц Лютеранской и Институтской, со вчерашнего дня открыты.

Как сообщили охранники, которые находятся на улице Банковой, «эти ворота открыты вчера».

Таким образом, на сегодня есть свободный доступ как киевлян, так и гостей столицы на ул. Банковую, где находятся Администрация президента и Дом с химерами.

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"Под Администрацией президента Украины убрали охрану и открыли ворота. Проходная, через которую раньше осуществляли пропускной режим - вообще закрыта", - написал киевлянин Василий Апасов в Facebook.

Напомним, перемещения пешеходов по улице Банковой было ограничено во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

Вчера, после инаугурации, Владимир Зеленский попросил охрану пустить на территорию всех желающих.