В МИД рассчитывают на скорое освобождение военнопленных украинских моряков

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль напомнила, что в похожем деле Arctic Sunrise Россия быстро освободила людей.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Российская Федерация быстро освободит захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и три их судна.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала в Facebook, комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

«Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить наши военные корабли и вернуть их под наш контроль, а также освободить их (моряков) и вернуть в Украину», - отметила она.

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Зеркаль подчеркнула, что приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

«Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и общим международным правом», - заявила Зеркаль.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не принимала участия, но быстро освободила людей", - подчеркнула заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля суд в Москве продлил сроки ареста всем 24 военнопленным морякам до конца июля.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

Сегодня, 25 мая, трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Трибунал обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных украинцев.