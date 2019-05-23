В команде Зеленского выступают за назначение гражданского лица на должность главы СБУ

Представитель команды президента Денис Монастырский считает, что только назначение людей, не имеющих отношение к системе, позволит проводить реформы в СБУ.

Представитель команды президента Украины Денис Монастырский выступает за назначение гражданского лица на должность главы Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Монастырский сказал на VI-й встречи парламентско-общественной платформы.

Комментируя реформу СБУ, представитель команды президента заявил, что фактически основные направления содержатся в законе о национальной безопасности.

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"Это направление определено. Но, что не было сделано? Это то, что фактически не было инклюзивного диалога относительно того, каким образом должна работать, какой должна быть структура Службы безопасности Украины в будущем", - отметил Монастырский.

"И фактически мое видение, что как раз гражданский руководитель Службы безопасности Украины способен к тому, чтобы увидеть немножко шире, чем та система, которая существует сегодня", - добавил он.

В этой связи Монастырский убежден, что лица, которые длительное время работали в СБУ, не смогли предложить адекватные идеи к проекту закона относительно реформирования Службы безопасности.

Кроме того, он прокомментировал назначение руководителя партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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"Я лично очень положительно оцениваю назначение человека не из системы в руководство Службы безопасности Украины. И я как раз вижу единственную возможность говорить о каких-либо реформах этого органа как раз, когда в руководстве будет человек, который не представляет и не имеет бэкграунда в этой системе", - подчеркнул Монастырский.

Также, говоря о профессионализме Баканова, он отметил, что "в ближайшее время мы увидим его первые шаги и оценки деятельности системы, и я думаю, что все вопросы будут сняты".

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду уволить главу Службы безопасности Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым замглавы СБУ - начальником Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.