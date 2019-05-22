Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ

Владимир Зеленский издал соответствующий указ.

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в указе.

Справка. УНИАН. Иван Баканов – председатель партии "Слуга народа". Баканову – 44 года, родился в Кривом Роге, окончил Академию труда, социальных отношений в Москве. С 25 января 2013 года является руководителем ООО "Квартал 95", а 27 декабря 2013 — руководителем ООО "Студия Квартал-95". С Владимиром Зеленским дружат с детства, руководил предвыборным штабом.

Как сообщал УНИАН, Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП.