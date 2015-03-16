МИД Польши оценил как пропаганду заявление Путина о подготовке в стране "боевиков Майдана"

Об этом написал пресс-секретарь министерства Марчин Войчеховский в Twitter.

«В сообщениях, что «боевиков Майдана» тренировали в Польше, нет зерна правды. Это исключительно элемент пропагандистско-информационной войны», - заявил он.

Польские СМИ отмечают, что Путин в фильме об аннексии Россией Крыма, среди прочего, заявил о подготовке в Польше людей для участия в акциях протеста в Украине.

Читайте такжеПутин признался, что год назад послал в Крым подразделения ГРУКак сообщает TVN24, Путин сказал, что американцы «помогали тренировать националистов, участников боевых подразделений», а «обучение происходило на западе Украины, в Польше и частично в Литве».

Путин также заявил, что Запад «помог осуществить «государственный переворот» в Украине», в результате которого в феврале прошлого года сбежал из страны тогдашний президент Виктор Янукович.

Год назад, 4 марта 2014 года на пресс-конференции, Путин также заявлял о "боевиках Майдана", которые прошли подготовку в лагерях в Польше и Литве. По мнению Путина, именно благодаря этой "спецподготовке" участники Майдана сумели организоваться в сотни. Также российский президент заявил, что "крымская самооборона" ничем не хуже, отвечая на вопрос о современном вооружении и четкой организации "зеленых человечков".

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ неоднократно обвиняли Польшу не только в подготовке участников акций протеста на Майдане, но и польские наемники воюют на стороне Украины на Донбассе.

МИД Польши неоднократно опровергало эти сообщения.