Представитель Зеленского в Раде высказался за пересмотр количества нардепов
Количество народных депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.
Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает LB.ua.
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"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.
Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде.