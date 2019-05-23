Представитель Зеленского в Раде высказался за пересмотр количества нардепов

Руслан Стефанчук считает, что текущие нормы представления могут быть нарушены.

Количество народных депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.

Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает LB.ua.

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"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде.