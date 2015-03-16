Москва готова обсуждать вопрос о введении миротворцев на Донбасс - Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Договариваться должны участники конфликта о тех формах наблюдения за выполнением каждой из сторон достигнутых договоренностей, которые будут обоюдоприемлемыми", — сказал Лавров.

На уточняющий вопрос, готова ли Москва рассматривать вопрос о необходимости миротворцев в Украине, Лавров заявил: "если стороны конфликта заинтересованы в этом".

"Откровенно говоря, для того чтобы рассматривать любые предложения, у нас нет никаких противопоказаний. Но для этого нужно говорить со сторонами конфликта", — отметил министр.

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Лавров напомнил, что минскими договоренностями по украинскому урегулированию четко прописана только роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и контактной группы. Глава МИД РФ сообщил, что тема миротворцев якобы не обсуждалась в ходе переговоров в Минске, хоть руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин и утверждает, что этот вопрос поднимался. Не согласился Лавров и с заявлением о том, что для обсуждения миротворческой операции в Минске не хватало всех тех, кто должен был бы принять решение.

"В минских договоренностях не было, конечно же, и всех членов Совета Безопасности, тем не менее, Россия вместе с Францией и Германией внесла соответствующий проект резолюции, и Совет Безопасности одобрил минские документы в единогласно принятой резолюции. Поэтому говорить о том, что в Минске были не все, кто должен принимать решение о миротворческой операции, не вполне корректно", — сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушают режим перемирия.