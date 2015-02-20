Латвия заявила о готовности направить своих солдат в качестве миротворцев в Украину

Об этом сказал BNS министр обороны Латвии Раймонд Вейонис, передает Делфи.

Вейонис через своего советника Айю Якубовску сказал, что считает возможным урегулирование кризиса на Донбассе только дипломатическим путем, а его предпосылкой — выполнение Минских соглашений.

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"Миротворческие миссии могут быть лишь одним из инструментов, который может помочь разрешить ситуацию", — сказал Вейонис.

Президент Украины Петр Порошенко ранее призвал ввести миротворцев ООН на Донбасс, отметив, что наилучшим форматом миротворческих сил была бы полицейская миссия ЕС.