Латвия заявила о готовности направить своих солдат в качестве миротворцев в Украину
15:47, 20 февраля 2015Политика
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Национальные вооруженные силы Латвии готовы внести вклад в миротворческую операцию ЕС в Украине, если соответствующие решения примут Совет безопасности ООН и латвийский Сейм.
ВС Латвии готовы внести вклад в миротворческую операцию / flickr.com/photos/resnaate
Об этом сказал BNS министр обороны Латвии Раймонд Вейонис, передает Делфи.
Вейонис через своего советника Айю Якубовску сказал, что считает возможным урегулирование кризиса на Донбассе только дипломатическим путем, а его предпосылкой — выполнение Минских соглашений.
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"Миротворческие миссии могут быть лишь одним из инструментов, который может помочь разрешить ситуацию", — сказал Вейонис.
Президент Украины Петр Порошенко ранее призвал ввести миротворцев ООН на Донбасс, отметив, что наилучшим форматом миротворческих сил была бы полицейская миссия ЕС.
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