ГБР открыло дело против Сытника из-за его элитного отдыха

13:37, 22 мая 2019
Политика
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Производство в отношении Сытника открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса / фото УНИАН

Отмечается, что производство открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды от людей, которые оплатили его отдых.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава Национального антикорупционного бюро Украины Артем Сытник любит отдыхать с семьей в Охотничьем угодье "Полеское - Сарны" в Ровенской области, однако сам не платит за элитный и дорогой отдых. Позже появились подробности элитного отдыха Сытника. 

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не видит состава преступления в поддержке директором НАБУ Артемом Сытником кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, однако будет расследовать сообщения о том, что чиновник не заплатил за свой отдых на одной из элитных баз отдыха. 

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Теги: #Сытник#ГБР#уголовное производство