ГБР открыло дело против Сытника из-за его элитного отдыха
Об этом сегодня сообщили "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает "ДС".
Отмечается, что производство открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды от людей, которые оплатили его отдых.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава Национального антикорупционного бюро Украины Артем Сытник любит отдыхать с семьей в Охотничьем угодье "Полеское - Сарны" в Ровенской области, однако сам не платит за элитный и дорогой отдых. Позже появились подробности элитного отдыха Сытника.
Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не видит состава преступления в поддержке директором НАБУ Артемом Сытником кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, однако будет расследовать сообщения о том, что чиновник не заплатил за свой отдых на одной из элитных баз отдыха.