ГБР открыло дело против Сытника из-за его элитного отдыха

Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Артема Сытника из-за незадекларированного отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Об этом сегодня сообщили "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает "ДС".

Отмечается, что производство открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды от людей, которые оплатили его отдых.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава Национального антикорупционного бюро Украины Артем Сытник любит отдыхать с семьей в Охотничьем угодье "Полеское - Сарны" в Ровенской области, однако сам не платит за элитный и дорогой отдых. Позже появились подробности элитного отдыха Сытника.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не видит состава преступления в поддержке директором НАБУ Артемом Сытником кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, однако будет расследовать сообщения о том, что чиновник не заплатил за свой отдых на одной из элитных баз отдыха.