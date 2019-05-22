Ляшко купил себе велосипед за 3 тысячи гривень и готов ездить на нем возле Рады (видео)

Лидер РПЛ призвал украинцев покупать велосипеды украинского производства.

Лидер РПЛ Олег Ляшко заявляет, что приобрел себе велосипед украинского производства, на котором уже начал передвигаться по правительственному кварталу в Киеве.

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Как сообщает «112 Украина», такое заявление Ляшко сделал перед внеочередным заседанием парламента.

"Вчера велосипед, на котором я приезжал в Администрацию президента, это был арендованный велосипед. Сегодня я купил велосипед украинского производства, Киевский велосипедный завод. У них там немного продают - обращаюсь к украинцам: покупайте украинские велосипеды! Я принял для себя решение в правительственном квартале ездить исключительно на велосипеде. Я сейчас приехал в парламент, только у меня были встречи, на которые я ездил на велосипеде, и это уже мое решение, которое я не изменю", - заявил парламентарий.

"Украинский велосипед, который стоит 3 тысячи гривен", - уточнил Ляшко стоимость своего транспорта.

Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на консультацию парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским на велосипеде.