"Надеюсь, что никто не украдет": Ляшко прибыл к Зеленскому на велосипеде и потребовал стоянку (фото, видео)

Ляшко заявил, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента, оставив велосипед у стены.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на консультацию парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским на велосипеде.

Об этом сообщил сам нардеп в Facebook. "Еду на консультации с президентом", - написал лидер Радикальной партии.

"Надеюсь, что велосипед никто не украдет. Я его здесь оставлю. Ребята, смотрите, чтобы никто не украл. Хотите покататься - пожалуйста, только поставьте потом обратно", - сказал Ляшко.

Также нардеп добавил, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента, оставив велосипед у стены.