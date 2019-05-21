"Надеюсь, что никто не украдет": Ляшко прибыл к Зеленскому на велосипеде и потребовал стоянку (фото, видео)
10:36, 21 мая 2019Курьёзы
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Ляшко заявил, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента, оставив велосипед у стены.
Олег Ляшко приехал в АП / Фото: Анна Стешенко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на консультацию парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским на велосипеде.
Об этом сообщил сам нардеп в Facebook. "Еду на консультации с президентом", - написал лидер Радикальной партии.
"Надеюсь, что велосипед никто не украдет. Я его здесь оставлю. Ребята, смотрите, чтобы никто не украл. Хотите покататься - пожалуйста, только поставьте потом обратно", - сказал Ляшко.
Также нардеп добавил, что будет просить Зеленского установить велопарковку под Администрацией президента, оставив велосипед у стены.
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