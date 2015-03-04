Главреда российской радиостанции вызвали на допрос в МВД из-за угроз в адрес Собчак
18:52, 04 марта 2015Мир
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Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что 5 марта вызван в МВД для дачи показаний в связи с угрозами, поступившими от неизвестных в адрес телеведущей Ксении Собчак.
Венедиктов даст показания в МВД / bloknot.ru
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
"Вызвали меня повесткой в МВД на завтра давать показания по угрозам в адрес Ксении Собчак. Я законопослушно пойду", - сообщил Венедиктов в своем "Твиттере".
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Ранее Ксения Собчак написала в микроблоге, что ей поступили угрозы во время гражданской панихиды по убитому оппозиционному политику Борису Немцову.
"На выходе из центра Сахарова стояли с @aavst (Алексеем Венедиктовым) говорили о Боре (Немцове). Подходит человек: "Имейте в виду - вы следующая, Ксения", - сообщила во вторник телеведущая в "Твиттере".
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