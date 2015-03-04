Главреда российской радиостанции вызвали на допрос в МВД из-за угроз в адрес Собчак

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Вызвали меня повесткой в МВД на завтра давать показания по угрозам в адрес Ксении Собчак. Я законопослушно пойду", - сообщил Венедиктов в своем "Твиттере".

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Ранее Ксения Собчак написала в микроблоге, что ей поступили угрозы во время гражданской панихиды по убитому оппозиционному политику Борису Немцову.

"На выходе из центра Сахарова стояли с @aavst (Алексеем Венедиктовым) говорили о Боре (Немцове). Подходит человек: "Имейте в виду - вы следующая, Ксения", - сообщила во вторник телеведущая в "Твиттере".