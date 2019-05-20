Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в сфере IT и укреплении киберзащиты - Зеленский

Также президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметили важность активизации торгово-экономических отношений между странами.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Эстонией в сфере информационных технологий и укреплении киберзащиты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибыла на инаугурацию новоизбранного президента.

Президент Украины поблагодарил президента Эстонии за теплые поздравления по случаю его вступления в должность.

Он также выразил благодарность за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, ведь она была первым лидером иностранного государства, который посетил линию разграничения на востоке Украины.

Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.

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«Спасибо вам за поддержку Украины в Евросоюзе», - сказал глава государства.

Президент отметил лидерство Эстонии во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве с этой страной в сфере IТ и укреплении киберзащиты.

Участники встречи отметили важность активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией.

Президент Украины также подчеркнул, что при его каденции будет гарантироваться независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом.

«Я обещаю, что при моем президентстве не будет «телефонного права», никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны», - заявил Зеленский.

В свою очередь Кальюлайд подчеркнула, что Эстония продолжит быть другом Украины.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.