Байден и Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе и помощь Украине в сфере безопасности

Как сообщает пресс-служба Белого Дома, вчера состоялся телефонный разговор между Порошенко и Байденом.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, предоставление дополнительной нелетальной помощи Украине в сфере безопасности и введение новых санкций против поддерживаемых Россией террористов.

Байден выразил обеспокоенность постоянным нарушением режима прекращения огня боевиками, которых поддерживает Россия, вблизи Донецка и Мариуполя, а также об отказе боевиков предоставить неограниченный доступ наблюдателям ОБСЕ на оккупированную ими территорию для наблюдения за ситуацией.

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В то же время, пресс-служба Порошенко сообщает, что во время телефонного разговора Порошенко и Байдена речь шла также о введении дальнейших возможных санкций в отношении России.

«Вице-президент проинформировал главу государства о решении США по введению дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, нарушающих суверенитет Украины», - отмечает пресс-служба.

«Стороны обсудили введение возможных дальнейших санкций в отношении России», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко и Байден обсудили вопросы увеличения и усиления Мониторинговой миссии ОБСЕ и активизации процесса привлечения миротворческой миссии для урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко и Байден провели телефонные переговоры о Донбассе, Савченко и убийстве Немцова.