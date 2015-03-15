Байден и Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе и помощь Украине в сфере безопасности
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе и предоставление Украине помощи в сфере безопасности.
Как сообщает пресс-служба Белого Дома, вчера состоялся телефонный разговор между Порошенко и Байденом.
Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, предоставление дополнительной нелетальной помощи Украине в сфере безопасности и введение новых санкций против поддерживаемых Россией террористов.
Байден выразил обеспокоенность постоянным нарушением режима прекращения огня боевиками, которых поддерживает Россия, вблизи Донецка и Мариуполя, а также об отказе боевиков предоставить неограниченный доступ наблюдателям ОБСЕ на оккупированную ими территорию для наблюдения за ситуацией.
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В то же время, пресс-служба Порошенко сообщает, что во время телефонного разговора Порошенко и Байдена речь шла также о введении дальнейших возможных санкций в отношении России.
«Вице-президент проинформировал главу государства о решении США по введению дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, нарушающих суверенитет Украины», - отмечает пресс-служба.
«Стороны обсудили введение возможных дальнейших санкций в отношении России», - говорится в сообщении.
Как отмечается, Порошенко и Байден обсудили вопросы увеличения и усиления Мониторинговой миссии ОБСЕ и активизации процесса привлечения миротворческой миссии для урегулирования ситуации на Донбассе.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко и Байден провели телефонные переговоры о Донбассе, Савченко и убийстве Немцова.