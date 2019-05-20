"Апеллирование не к элитам, а к народу": политолог оценил речь Зеленского в Раде

По мнению политолога Олега Саакяна, речь Владимира Зеленского можно считать стартом избирательной кампании.

Речь Владимира Зеленского на церемонии инаугурации в Верховной Раде строилась на простых фразах, что свидетельствует об апеллировании не к парламентариям и элитам, а напрямую к народу.

Такую оценку дал политолог Олег Саакян в комментарии Главреду.

"Его речь отличается от того, что было у нас раньше, потому что это малополитическое выступление. Больше личного опыта, переживаний и апеллирования к запросам общества, нежели формирующей политики", - сказал эксперт.

По словам политолога, Зеленский, как и раньше, был достаточно скромен в обещаниях.

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"Больше общие фразы и общие установки и никакой конкретики. Он раскрыл тематику относительно войны, экономической ситуации, антикоррупции. Мы услышали все те же слоганы, на которых базировалась его избирательная кампания. Апеллирования к Верховной Раде, там, где ее ответственность, мы не услышали. При этом мы увидели роспуск парламента, как ожидание общества", - добавил Саакян.

В целом, отмечает политолог, выступление Зеленского строилось на простых фразах, повторениях простых слов.

"Это было апеллирование не к парламентариям, не к элитам, а напрямую к народу. Речь хорошо написана, но плохо прочитана. Очевидно, что ему еще стоит набираться опыта относительно публичных выступлений, но уже в статусе политика. Но судя по тексту, команда, которая его формировала, подошла достаточно неплохо к его написанию", - уточнил Саакян.

Также, по мнению политолога, речь нового президента можно считать стартом избирательной кампании.

"Речь Зеленского была не столько программной речь президента, сколько программной речью избирательной кампании лидера одной из партий", - уверен политолог.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады.