Роспуск Рады: в БПП и Народном фронте ответили на решение Зеленского

20 мая Зеленский объявил, что распустит Раду.

Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам.

Об этом представители партий сообщили в комментарии "Украинской правде".

По словам первого зампреда БПП Игоря Кононенко, это право президента распускать парламент.

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"Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", - сказал он.

На вопрос, будет ли он баллотироваться, Кононенко сказал: "Я не знаю, я посмотрю, буду баллотироваться".

На вопрос, будет ли парламент как-то бороться с таким решением, представитель БПП ответил: "А зачем? Давайте жить в правовом государстве".

Кононенко не знает, пойдет ли на выборы #инаугурацияpic.twitter.com/AuvaHdioVP — Roman Kravets (@RomanKravets) May 20, 2019

Представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады.

"Нормальное отношение. Вариантов нет, будем идти на выборы. Абсолютно", - сказал он.

Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и "Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием.

Народный фронт готовит ребрэндинг, - Котвицкий pic.twitter.com/FwCMTITK8a — Roman Kravets (@RomanKravets) May 20, 2019

Как сообщал УНИАН, 20 мая во время торжественной речи на инаугурации в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.