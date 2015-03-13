В Киеве проходит акция “Донецк - это Украина!” к годовщине убийства Дмитрия Чернявского

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию собралось около 100 человек. У подножия стелы Независимости участники акции разместили транспарант с надписью на русском языке: “Донецк - это Украина!”.

Также они развернули плакаты с фотографиями прошлогодних митингов в Донецке и плакат с фото погибшего 13 марта 2014 года в Донецке на проукраинском митинге активиста Дмитрия Чернявского. Чернявский был убиты участниками так называемого "митинга" пророссийских сил. 22-летний парень скончался от ножевого ранения в карете скорой помощи.

Читайте такжеВ Донецке и Луганске приостановили работу станций правительственной связиЛюди пока только общаются между собой, никаких выступлений не происходит.

С другой стороны стелы собралось около 10 человек возле фото погибшего лидера группы “Скрябин” Андрея Кузьменко. Сегодня исполняется 40 дней со дня его гибели в ДТП.