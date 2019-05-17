цей матеріал доступний українською

Турчинов подает в отставку - СМИ

14:39, 17 мая 2019
Политика
2121 0
В СНБО пока не подтвердили информацию об отставке Турчинова / фото УНИАН

Читайте такжеГройсман рассказал, что будет с правительством после роспуска коалиции

Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.

По данным СМИ, он планирует объявить о решении в пятницу, 17 мая.

В пресс-службе Турчинова журналистам не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Источник в СНБО отметил, что Турчинов хотел бы уволиться до вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая, чтобы подписал заявление об увольнении президент, назначавший Турчинова, то есть Порошенко", - сообщает "Украинская правда" в своем Telegram-канале УП. Off the record.

Ранее 17 мая представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции “Блока Петра Порошенко” Ирина Луценко подала заявление об увольнении ее с должности представителя президента в Верховной Раде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турчинов#СНБО