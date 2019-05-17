Турчинов подает в отставку - СМИ

Решение об отставке секретарь СНБО якобы должен объявить сегодня.

По информации СМИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов собирается подать в отставку.

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Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на источники в Администрации президента.

По данным СМИ, он планирует объявить о решении в пятницу, 17 мая.

В пресс-службе Турчинова журналистам не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Источник в СНБО отметил, что Турчинов хотел бы уволиться до вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая, чтобы подписал заявление об увольнении президент, назначавший Турчинова, то есть Порошенко", - сообщает "Украинская правда" в своем Telegram-канале УП. Off the record.

Ранее 17 мая представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции “Блока Петра Порошенко” Ирина Луценко подала заявление об увольнении ее с должности представителя президента в Верховной Раде.