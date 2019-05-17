Политолог спрогнозировал, когда Зеленский примет решение насчет возможного роспуска ВР

Председатель правления Центра прикладных политических исследований убежден, что роспуск Верховной Рады является вопросом политической воли, а юридически ситуацию можно всегда толковать по-разному.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский примет решение относительно возможного роспуска Верховной Рады на следующей неделе после результатов голосования депутатов за его первые законодательные и кадровые инициативы.

Читайте такжеЗеленский может распустить Верховную Раду, несмотря на выход «Народного фронта» из коалиции - эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Команда новоизбранного президента со своим отношением к нынешней Верховной Раде, к ее роспуску будет определяться не сейчас, не сегодня, а на следующей неделе, после того, как они увидят, как ВР будет реагировать на первые законопроекты и кадровые инициативы новоизбранного президента», - заявил он.

По словам политолога, в 2007 году, когда тогдашний президент Виктор Ющенко распускал Верховную Раду, тогда «вообще не было никакого формального повода для роспуска, но он прекратил полномочия парламента». После этого, как отметил Фесенко, политический и правовой кризис продолжался три месяца, но в конце концов было найдено компромиссное решение.

Политолог отметил, что, если сейчас Зеленский решит пойти на досрочный роспуск ВР, безусловно, будут звучать обвинения в его адрес. «Даже если бы не было решения «Народного фронта» (о выходе из коалиции - УНИАН) и заявления председателя ВР Андрея Парубия, на указ о роспуске все равно выливались бы такие обвинения, неизбежно», сказал он.

Фесенко убежден, что роспуск Верховной Рады является вопросом политической воли, а юридически ситуацию можно всегда толковать по-разному.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

Согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.