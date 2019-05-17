Политолог спрогнозировал, когда Зеленский примет решение насчет возможного роспуска ВР
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский примет решение относительно возможного роспуска Верховной Рады на следующей неделе после результатов голосования депутатов за его первые законодательные и кадровые инициативы.
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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
«Команда новоизбранного президента со своим отношением к нынешней Верховной Раде, к ее роспуску будет определяться не сейчас, не сегодня, а на следующей неделе, после того, как они увидят, как ВР будет реагировать на первые законопроекты и кадровые инициативы новоизбранного президента», - заявил он.
По словам политолога, в 2007 году, когда тогдашний президент Виктор Ющенко распускал Верховную Раду, тогда «вообще не было никакого формального повода для роспуска, но он прекратил полномочия парламента». После этого, как отметил Фесенко, политический и правовой кризис продолжался три месяца, но в конце концов было найдено компромиссное решение.
Политолог отметил, что, если сейчас Зеленский решит пойти на досрочный роспуск ВР, безусловно, будут звучать обвинения в его адрес. «Даже если бы не было решения «Народного фронта» (о выходе из коалиции - УНИАН) и заявления председателя ВР Андрея Парубия, на указ о роспуске все равно выливались бы такие обвинения, неизбежно», сказал он.
Фесенко убежден, что роспуск Верховной Рады является вопросом политической воли, а юридически ситуацию можно всегда толковать по-разному.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.
По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.
Согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.