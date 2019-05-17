Зеленский не сможет распустить парламент досрочно: "Народный фронт" выходит из коалиции

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

Фракция партии "Народный фронт"проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал это решение.

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции в Верховной Раде Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в начале заседания парламента.

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня», - сказал Бурбаки.

Он добавил, что, согласно Конституции, в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция.

По словам Бурбака, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

«На основе этого плана должно объединиться новое большинство», - добавил депутат.

Бурбак озвучил предложения фракции по «плану действий». В частности, что парламент вместе с президентом должны внести изменения в Конституцию о сокращении количества депутатов ВР.

«Одновременное снятие иммунитета с президента, депутатов и судей», - сказал он и добавил, что также необходимо четкое распределение ответственности между ветвями власти, ликвидация местных государственных администраций, завершение процесса децентрализации власти.

Кроме того, Бурбак отметил необходимость принятия нового закона о народном волеизъявлении, закона о референдуме на всех уровнях, введения института импичмента для президента, принятия пакета экономических законов.

«Обеспечение членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, восстановление территориальной целостности, возвращение Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым на украинских условиях», - подчеркнул депутат.

Бурбак также добавил, что «Народный фронт» готов «рассмотреть все инициативы президента, в том числе, и его кадровые представления».

При этом депутат выразил убеждение, что новоизбранный президент предложит «новые решительные шаги для изменений в стране» и продемонстрирует высокие стандарты сотрудничества с обществом, парламентом, правительством и премьер-министром.

Бурбак подытожил, что, согласно Конституции, в ВР «формируется новая коалиция, парламент работает до очередных выборов 27 октября 20119 года».

«Правительство и премьер-министр Украины работают до избрания нового созыва Верховной Рады», - сказал он и передал заявление "Народного фронта" председателю парламента Андрею Парубию.

На это спикер отреагировал словами: «Печальная новость».

После выступления депутата спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование.

После выхода НФ из коалиции у парламента будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство. Даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.

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Отметим, ввиду низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах, досрочные выборы парламента невыгодны "НФ". Считается, что "БПП" они помогут "закрепить" нынешний рейтинг Петра Порошенко, однако явно не в абсолютных цифрах. Вместе с тем, при условии сохранения нынешней избирательной системы, для Владимира Зеленского не составит труда сформировать благоприятный для себя список партии "Слуга народа", но тяжело будет подобрать - в столь короткие сроки - абсолютно лояльных мажоритарщиков.

Напомним, что очередные выборы должны состояться в конце октября 2019 года, но возможен вариант досрочного голосования уже летом.