ГПУ объявила в розыск пятерых экс-членов Счетной комиссии Рады

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в ВР за законопроекты, направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, Генеральной прокуратурой 26 февраля и 3 марта этого года в порядке, определенном УПК Украины, было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, бывшим народным депутатам и членам Счетной комиссии парламента Владимиру Демидко, Андрею Пинчуку, Станиславу Скубашевскому, Ярославу Сухому и Александру Зубчевскому.

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В связи с тем, что указанные лица не являются в орган предварительного расследования, 12 марта следователем были вынесены постановления об объявлении их в розыск.

Если в ближайшее время указанные подозреваемые не явятся к следователю, то Генеральная прокуратура обратится в суд с ходатайствами о предоставлении разрешения на их задержание и принудительную доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.