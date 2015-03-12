Первый заместитель секретаря Совета безопасности и обороны Михаил Коваль заявил, что СНБО ввел комплекс мер по усилению оборонного потенциала Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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"Учитывая высокую вероятность возобновления российско-террористическими группировками широкомасштабной агрессии, постоянно продолжающиеся провокации боевиков, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел комплекс мер по усилению оборонительных и безопасных возможностей Украины", - подчеркнул Коваль.

Он объяснил, что предусмотрено более эффективное использование потенциала оборонно-промышленного комплекса Украины, ускорение инженерного оборудования рубежей обороны, обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований новыми вооружениями и военной техникой.