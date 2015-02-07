Порошенко: Украина имеет право на получение оборонительного вооружения

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина имеет право на получение оборонительного вооружения нелетального характера для защиты территориальной целостности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

Он напомнил, что 20 лет назад Украина отказалась от ядерного потенциала в обмен на гарантии.

"И сегодня, я считаю, мы имеем право на получение оборонительного вооружения нелетального характера для защиты территориальной целостности", - подчеркнул Порошенко.

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Также Порошенко объяснил, что Украине необходимо вооружение для улучшения эффективности обороны страны.

"Я думаю, что существует небольшое недоразумение, поскольку всегда, когда поднимается вопрос относительно летального оружия, мы ведем разговор об оборонительном оружии. Мы говорим о коммуникационных станциях, которые помогут нам координировать усилия наших Вооруженных сил. Мы ведем разговор о контр-батарейных радарах, чтобы иметь возможность защищаться от артиллерийского огня. Мы ведем разговор о станции для глушения сигнала, чтобы не позволять направлять прямой артиллерийский огонь против наших войск. Мы не собираемся этим оружием никого убивать. Она должна сделать оборону моей страны более эффективной", - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, отсутствие оборонного потенциала вызывает агрессивные действия против Украины.

"Многие эксперты считают, что поставки нам оружия будут служить стимулом для агрессии. Мы считаем, что наоборот, отсутствие оборонного потенциала вызывает агрессивные действия против Украины. И в ходе конфликта мы доказали, что мы - ответственные партнеры, и мы не будем использовать оборонительное оружие не по назначению, для нападения", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что главное для Украины - дипломатическое урегулирование вопроса.