Известная украинская скульптор выступила против сноса памятников Ленину

Такое мнение высказала украинский скульптор Жанна Кадырова в интервью Радио Свобода.

"Я, например, категорически против того, чтобы сносить памятники Ленину. В городе самое интересное - это артефакты его истории. И вот так просто забыть, что у нас был Советский Союз - это странно. Надо переосмысливать прошлое", - рассказала она.

Читайте такжеВ Одесской области шесть памятников Ленину находятся под охраной государства - ОГАКак пояснила скульптор, в своем новом проекте "Секонд-хенд" она хотела органично и бесконфликтно соединить прошлое и будущее, чтобы у людей не вызывало отторжения: «если это советское, то значит это плохое».

"Вандальным способом ломать скульптуры - от этого лучше никому не станет. Разве что тем, кто свою энергию выпустил. Такие радикальные действия... мне как скульптору было жаль. Их можно было аккуратненько демонтировать, сложить, сделать парк", - сказала Кадырова.

Справка. Жанна Кадырова - украинский скульптор и художница, участница Венецианской биеннале, лауреат премии Малевича.