Порошенко утвердил план строительства укрепрайонов на линии столкновения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом глава государства сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Согласован порядок строительства с соответствующим определением подрядчиков и ответственных в областных государственных администрациях, которые отвечают за каждый участок на линии соприкосновения и финансирование этих работ», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина неуклонно выполняет Минские договоренности о прекращении огня на Донбассе.

"Хочу подчеркнуть, что Украина неуклонно придерживается всех взятых на себя обязательств - мы прекратили огонь", - заявил он.

Однако, подчеркнул Порошенко, украинские военнослужащие имеют возможность обороняться, и в случае необходимости наносят удары в ответ на агрессию.

«Прекращение огня не означает, что мы не открываем огонь в ответ. Соответствующие приказы, права и полномочия у украинских частей и подразделений есть, и им есть чем защищаться", - подчеркнул президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что параллельно с выполнением договоренностей Украина усиливает свои позиции, наращивает обороноспособность.

"Мы ведем два параллельных процесса: первый процесс - мы неукоснительно выполняем требования Минского меморандума. Процесс второй - мы активно и решительно наращиваем боевой потенциал наших Вооруженных сил", - заявил Порошенко.

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Президент проинформировал присутствующих членов СНБО о результатах переговоров с партнерами Украины относительно помощи в восстановлении боеспособности, в частности, о решении США предоставить Украине нелетальную помощь в области безопасности.

"Мы будем вооружены тактическими беспилотниками, дополнительно снабжают станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Сейчас восстановлено тренировки и подготовка украинских военных, в том числе с привлечением наших партнеров из нескольких стран НАТО", - отметил президент.

Порошенко также напомнил, что, согласно договоренностям, после завершения отвода тяжелой техники должны быть освобождены все заложники.

"Через восемь дней, когда заканчивается срок отвода техники, в течение четырех дней должны быть освобождены все заложники, которые незаконно удерживаются боевиками", - сказал он.

"Наша позиция, и здесь Украину поддерживают все наши партнеры - и США, и Евросоюз, мы отмечаем и настаиваем на том, чтобы были освобождены и заложники, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации. Речь идет о Сенцове, Савченко и других представителях Украины", - заявил глава государства.