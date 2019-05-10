У Зеленского заверили в неизменности курса в НАТО и позиции относительно войны с РФ

Советник Зеленского Апаршин заверил в неизменности курса Украины в НАТО и позиции насчет войны с РФ.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заверил, что команда нового главы государства не изменит курс страны в НАТО и свою позицию насчет войны с РФ.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Громадського.

"Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Российской Федерацией, это же война. Мы не меняем курс о том, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс о том, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, коррупция в армии недопустима", - сообщил Апаршин.

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По словам советника Зеленского, в настоящее время новоизбранный президент не предлагал ему ни одну из должностей в будущем правительстве.

Напомним, ранее советник по национальной обороне и безопасности Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины может занять пять лет. В то же время, по его словам, возвращение Крыма займет больше времени.