Яценюк позвал министра спорта на площадку подкачать пресс к весне (видео)

Яценюк обратился к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову во время отчета Кабмина о работе за 100 дней с предложением выйти на спортивные площадки для того, чтобы «подкачать пресс».

"Я думаю, что нужно, чтобы членов правительства вы вывели на спортплощадки поподтягиваться, пресс покачать, показать кто какой здоровый", - сказал Яценюк.

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В ответ Жданов пообещал выполнить пожелание премьера. "Ну все, решено, будем начинать с себя", - улыбнулся Арсений Яценюк.

Во время отчета Яценюк также призвал как можно скорее начать процедуру конфискации в пользу государства 1,4 млрд долл., арестованных в рамках расследования финансовых преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.