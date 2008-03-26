Тимошенко: в Украину впервые пришло красивое правительство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что приоритетом в работе ее правительства являются национальные интересы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня перед началом расширенного заседания Кабинета министров Украины.

«Нам за сто дней есть чем отчитываться, потому что, мне кажется, впервые в Украину пришло то монолитное, с политической точки зрения красивое правительство, которое абсолютно не имеет целью добывать какие-то свои состояния, не имеет целью использовать несколько месяцев пребывания у власти для того, чтобы обогатить свои счета. Это то правительство, приоритетом которого, безусловно, является национальный интерес, интерес каждого человека», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее убеждению, именно благодаря такому правительству в стране уже многое изменилось к лучшему.

Премьер подчеркнула, что она гордится каждым министром, который не дает лоббистских заданий. Она отметила, что благодаря этому были изменены в корне подходы к формированию планов правительства и претворения их в жизнь.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила благодарность всей демократической команде, которая прошла с 2004 года тяжелый путь и создала уникальную ситуацию в стране, когда Президент, большинство ВР и правительство являются демократическими.

«Сегодня, на первый взгляд, абсолютно ничего не мешает претворению тех реформ, о которых мы мечтали последние 17 лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.