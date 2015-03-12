Bloomberg: Евросоюз и чья армия?

К сожалению, решение, которое он предлагает – вооруженные силы ЕС – невыполнимо, нецелесообразно и неразумно, говорится в редакционной статье, которая называется «Евросоюз и чья армия?», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Страны-члены Евросоюза урезают свои военные бюджеты, в то время как угроз становится все больше, и даже самые боеспособные вооруженные силы в Европе – например, британская армия, – сейчас истощаются. В то же время Европа тратит 190 млн. евро в год на оборону, и ее коллективные вооруженные силы насчитывают 1,5 млн. военных. Это примерно столько же, как у США, и более чем в два раза больше, чем у России.

Тем не менее, учитывая дублирование и бесполезные расходы, нужно сказать, что возможности боеготовых сил ЕС, способных к развертыванию, сравнительно скромные. Кроме того, любая общая военная или дипломатическая реакция требует единогласного решения всех 28 стран-членов, которые, по словам Хавьера Соланы, бывшего главного дипломата ЕС, по-разному воспринимают угрозы и имеют разные интересы в сфере безопасности. Солана также призывает к тому, чтобы в ЕС было общее командование, но не армия.

Юнкер и Солана неправы в том, что считают такое различие в интересах своего рода отклонением от правильного пути. Но в этом вся суть. Сама идея о том, что ЕС когда-либо сможет развернуть свои вооруженные силы для борьбы с президентом России Владимиром Путиным, смехотворна, поскольку невозможно себе представить, чтобы киприоты, греки, итальянцы и австрийцы единогласно проголосовали за необходимость воевать с Россией. Это одна из причин, по которой боевые группы ЕС – батальоны быстрого реагирования, действующие с 2007 г. – так и не были развернуты.

Что еще хуже, если бы в армии ЕС был какой-либо смысл, она бы лишила НАТО части войск и техники, хотя гораздо более вероятно, что именно Альянс мог бы действовать. И хотя европейские чиновники говорят, что их параллельные институции будут дополнять НАТО, конкуренция была бы неизбежна.

В Европе говорят о создании общих вооруженных сил с 1950 г. (в то время от этой идеи заставила отказаться Франция), и в течение десяти лет перед Европейским оборонным агентством стояла задача объединять возможности и координировать производство оборонных отраслей промышленности в Европе. Мало что удалось достичь. Это никак не поможет создать пан-европейские силы, для чего необходимо будет пожертвовать национальным суверенитетом, чтобы солдат можно было отправлять в опасные места.

Более практическую рекомендацию на этой неделе дала Саманта Пауэр, представитель США в Организации Объединенных Наций. По ее словам, для европейских стран было бы гораздо лучше просто выполнить свои обязательства перед НАТО. Целевая рабочая группа во главе с Соланой также предложила хорошие идеи, включая создание единого европейского рынка в сфере оборонной промышленности. Но больше всего Европа нуждается в политической воли обеспечить НАТО необходимыми военными возможностями, а не в том, чтобы новая команда бюрократов в касках сформировала постоянное командование в Брюсселе, и тем более не в создании своих вооруженных сил.

В целом, подобные предложения Юнкера и Соланы разочаровывают многих европейцев, как и другие грандиозные проекты ЕС. В разгар экономического кризиса, который затянулся и усугубился из-за общей валюты, европейцам меньше всего нужна борьба за общие вооруженные силы.