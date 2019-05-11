Садового переизбрали председателем "Самопомочи"

Мэр Львова Андрей Садовый будет возглавлять партию «Объединение «Самопомич» еще три года.

Мэра Львова Андрея Садового переизбрали председателем «Объединения «Самопомич», он будет возглавлять партию еще три года.

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Соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Садового, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы, потому что только совместные победы дают драйв и энергию», - отметил Садовый, обращаясь к своим однопартийцам.

Также съезд утвердил новый состав политического совета «Объединение «Самопомич».

Членами обновленного политсовета стали 11 человек: Садовый и председатель исполнительного комитета «Самопомочи» Олег Лаврик (по должностям), народные депутаты Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, на съезде «Самопомочи» Садовый заявил, что готов возглавить избирательный список на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра. Он также сообщил, что более 80% кандидатов в избирательном списке партии будут новыми.