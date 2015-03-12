Министр юстиции отчитался об увольнении более 400 чиновников высшего ранга
В рамках реализации закона об очищении власти уже уволено более 400 чиновников высшего ранга.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время публичного отчета "100 дней деятельности правительства: путь к стабилизации".
"Было уволено более 400 чиновников высшего сорта, высоких должностей, в соответствии с этим законом. На сегодня идет проверка 24 тысяч чиновников. Проводится проверка на их имущественное положение и стиль жизни", - сказал Петренко.
Читайте такжеЛюстрационный комитет подал иск в суд, чтобы уволить двух заместителей Авакова
Читайте такжеПетренко исключает приостановку процесса люстрации
Справка УНИАН. Закон «Об очищении власти» был принят парламентом 16 сентября и вступил в силу 16 октября 2014 г. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.
Закон определяет очистку власти (люстрацию) - как установленную им (законом) или решением суда запрете отдельным физическим лицам занимать определенные должности (состоять на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Закон, в частности, применяется к лицам, которые совокупно занимали не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были освобождены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.
Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.