Министр юстиции отчитался об увольнении более 400 чиновников высшего ранга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время публичного отчета "100 дней деятельности правительства: путь к стабилизации".

"Было уволено более 400 чиновников высшего сорта, высоких должностей, в соответствии с этим законом. На сегодня идет проверка 24 тысяч чиновников. Проводится проверка на их имущественное положение и стиль жизни", - сказал Петренко.

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Справка УНИАН. Закон «Об очищении власти» был принят парламентом 16 сентября и вступил в силу 16 октября 2014 г. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.

Закон определяет очистку власти (люстрацию) - как установленную им (законом) или решением суда запрете отдельным физическим лицам занимать определенные должности (состоять на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые совокупно занимали не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были освобождены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.