Решение РФ об отказе принять участие в слушаниях Трибунала ООН относительно украинских моряков вызывает разочарование - Зеркаль

Украинская сторона заявила, что неучастие РФ не может помешать Киеву добиваться справедливости и правосудия от Трибунала ООН по освобождению украинских моряков.

Заместитель министра по иностранным делам Елена Зеркаль заявляет, что решение России об отказе принять участие в слушаниях Трибунала ООН относительно украинских моряков вызывает разочарование.

Об этом она сообщила в Гамбурге во время устных слушаний в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу об иммунитете трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018 года.

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В частности, она выразила сожаление по поводу того, что "Российская Федерация в очередной раз решила не принимать полного участия в производстве по временной мере на заседании Трибунала".

"Решение Российской Федерации не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины. Поскольку российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с президентом Трибунала 23 апреля 2019 года. Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование", - отметила Зеркаль.

"Этот Трибунал ранее имел возможность проводить слушания и назначать временные меры против Российской Федерации, несмотря на решение России не являться (на слушания). Такое решение не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии, в том числе и международном, для военных кораблей и экипажей", - отметила замминистра.

Также она напомнила о деле судна Artic Sunrise (о захвате Россией активистов "Гринпис" в 2013 году), при рассмотрении которого Трибунал отметил, что должен обеспечить, чтобы другая сторона "не была поставлена в невыгодное положение из-за неявки Российской Федерации по производству".

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что отказ России принять участие в слушаниях Трибунала ООН, которые состоятся 10 мая, не влияет на легитимность судебного процесса.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удерживание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

23 апреля в Гааге состоялись консультации по иску, на которых представители РФ кардинально изменили тон разговора о захваченных моряках и военных кораблях.

«Россияне перешли от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, свойственному дипломатии», - отметили в МИД Украины.