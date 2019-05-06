Соратник Зеленского рассказал о системе отбора кадров на ключевые должности

По словам Сергея Шефира, принятие окончательных решений будет лежать на президенте.

Бизнес-партнер и лучший друг Владимира Зеленского Сергей Шефир считает, что создавать коалицию в Верховной Раде нового созыва следует "на нормальных мотивах и помыслах, портфели второстепенные".

Об этом он сказал в интервью изданию ТһеБабель.

По его словам, именно распределение портфелей приводит к быстрым политическим союзам в парламенте.

"Я уже говорил, что ни одна коалиция в Раде долго не держалась, потому что крючки, за которые они держат друг друга, — это портфели. Мне бы хотелось придумать какой-то ход, чтобы коалиция создавалась не на основе портфелей. И я считаю, что Юлия Владимировна — патриотически настроенный человек", - сказал Шефир.

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Сейчас в команде новоизбранного президента продолжается отбор кандидатов на должности глав МИДа, Минобороны, ГПУ, СБУ. Сейчас претенденты проходят "информационную безопасность", собеседований еще не было. Шефир добавил, что экс-министр финансов Александр Данилюк предложил систему отбора кандидатов.

"Это своеобразная приемная комиссия. В нее можно включить пару людей из "ЗеКоманды", двух уважаемых в стране технократов и один голос от народа. Народный выбор можно делать путем голосования в соцсетях. Вот эта комиссия может рассматривать кандидатуры, когда сузят круг до пяти человек. Но окончательные решения принимает Владимир Александрович", - констатировал Сергей Шефир.

Напомним, Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая этого года, на который приходится День памяти жертв политических репрессий. Избранный президент объясняет свой выбор избежанием "вакуума власти". Ради этого он встретился с представителями фракций парламента.