Инаугурация, агрессия РФ и избирательная система: Геращенко назвала главные темы встречи с Зеленским

Новоизбранный президент обратился с инициативой провести инаугурацию 19 мая.

Главные темы сегодняшней встречи новоизбранного президента Владимира Зеленского с нардепами – консультации относительно даты инаугурации и обмен мнениями относительно налаживания сотрудничества между ветвями власти.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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Новоизбранный президент обратился с инициативой провести инаугурацию 19 мая. Большинство руководителей фракций, присутствующих на встрече, подчеркнули, что донесут эту позицию до своих коллег, а соответствующие решения будут приниматься на заседании фракций 13-14 мая.

«Как я и прогнозировала в комментарии журналистам ранее, 14 мая ВР оперативно проголосует постановление, в котором будет определена официальная дата инаугурации. Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент, и проголосовать. Все произойдет в строгом соответствии с законом и в установленные законом сроки. В целом, встреча прошла в конструктивной атмосфере», – написала Геращенко.

По ее словам, во время встречи нардепы из других фракций поднимали вопрос отношения новоизбранного президента к избирательной системе (мажоритарка или голосование по открытым спискам), возможностей роспуска парламента, законов об импичменте и ВСК, прочее.

«Я сосредоточилась на ключевой для меня теме внешней политики и внешней агрессии РФ против Украины. Подчеркнула, что первым вызовом для новой команды станет июнь, когда в ЕС будут дискуссии относительно продления санкций и важно добиться их пролонгации», – отметила Геращенко.