Симоненко передал на Кубу приглашение на съезд Компартии Украины

Коммунистическая партия Украины в июне в Киеве намерена свой съезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом заявил лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО во время встречи с секретарем ЦК Компартии Кубы Абелардо Альваресом ХИЛОМ.

П.СИМОНЕНКО также передал руководству Кубы приглашение на съезд Компартии Украины, который состоится 21-22 июня.

При этом в ходе встречи лидер украинских коммунистов отметил, что доверие к КПУ в обществе растет, и это результат организационно-идеологической работы, подтверждение правильности выбранной стратегии на омоложение партийных рядов.