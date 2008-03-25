Симоненко передал на Кубу приглашение на съезд Компартии Украины
23:21, 25 марта 2008Политика
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"Доверие к КПУ в обществе растет..."
Коммунистическая партия Украины в июне в Киеве намерена свой съезд.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом заявил лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО во время встречи с секретарем ЦК Компартии Кубы Абелардо Альваресом ХИЛОМ.
П.СИМОНЕНКО также передал руководству Кубы приглашение на съезд Компартии Украины, который состоится 21-22 июня.
При этом в ходе встречи лидер украинских коммунистов отметил, что доверие к КПУ в обществе растет, и это результат организационно-идеологической работы, подтверждение правильности выбранной стратегии на омоложение партийных рядов.
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